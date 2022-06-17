Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2022 10:52
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 29.650.000,000 56,47619 17.850.000,000 34,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.650.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 10.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
· Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayı 16.06.2022 tarih 2022/30 numaralı bülteninde açıklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
s
K





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037862


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:542.498
Değişim :  0,49% |  12,16
Açılış :  2.492  
Önceki Kapanış :  2.485  
En Yüksek
2.500 En Düşük
2.486
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 6,77 4.543.795 % 9,90  
LIDFA 10,57 413.636 % 9,65  
KMPUR 33,70 55.641.574 % 8,37  
ATSYH 41,00 123.410 % 7,89  
PRDGS 2,96 269.596.102 % 7,25  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Dolar 17,3076 17,3201 % 0,13  
Euro 18,1850 18,2151 % -0,33  
Sterlin 21,2433 21,3499 % -0,29  
Frank 17,8768 17,9844 % 0,28  
Riyal 4,6021 4,6252 % 0,10  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -7,33  
Altın Gr. 1.029 1.030 -3,29  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.816 6.919 -47,00  
Yarım 3.346 3.384 -23,00  
Çeyrek 1.676 1.692 -11,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,92 -0,03  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 -0,02  
B. Petrol 121 121 0,71  
Seans Raporu 10:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru