***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2024 15:21
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DMSAS, TRADMSAS91E9 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 1,00 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline DMSAS(RÜÇHAN), TRRDMSA00028 87.374,838
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 87.374,838
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt verilecektir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.02.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2024 tarihinde KAP ‘ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 87.374,838 TL nominal değerli payların 14-15 Mart 2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 14 Mart 2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258780
BIST