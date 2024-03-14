Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2024 15:21
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DMSAS, TRADMSAS91E9 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 1,00 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline DMSAS(RÜÇHAN), TRRDMSA00028 87.374,838

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 87.374,838

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt verilecektir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.02.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2024
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2024 tarihinde KAP ‘ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 87.374,838 TL nominal değerli payların 14-15 Mart 2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 14 Mart 2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258780


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:338.924
Değişim :  0,15% |  13,30
Açılış :  8.941  
Önceki Kapanış :  8.910  
En Düşük
8.870 En Yüksek
8.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 6,39 14.951.418 % 108,14  
CMENT 616,00 7.383.376 % 10,00  
KERVN 1,98 4.224.615 % 10,00  
DOBUR 178,30 35.337.930 % 9,99  
LMKDC 36,38 2.430.437.262 % 9,98  
daha fazla
16:31 Alış Satış %  
Dolar 32,1230 32,1277 % 0,27  
Euro 35,1843 35,2052 % 0,12  
Sterlin 41,4170 41,6246 % -0,53  
Frank 36,8022 36,9867 % -0,59  
Riyal 8,6392 8,6825 % -0,42  
daha fazla
16:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,01 25,04 % 0,66  
Platin 931,89 932,80 % 0,66  
Paladyum 1.084,48 1.085,45 % 0,66  
Brent Pet. 84,81 84,81 % 0,66  
Altın Ons 2.163,54 2.163,89 % 0,66  
Seans Raporu 16:31
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru