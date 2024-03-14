***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DMSAS, TRADMSAS91E9 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 1,00 DMSAS, TRADMSAS91E9 Hamiline DMSAS(RÜÇHAN), TRRDMSA00028 87.374,838Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 100.000.000,000 100,00000 87.374,838Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt verilecektir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.02.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.03.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 19.12.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.03.2024 tarihinde KAP ‘ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 87.374,838 TL nominal değerli payların 14-15 Mart 2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 14 Mart 2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258780BIST