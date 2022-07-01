***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 44,44 TRY 44.443.354,70DİĞER 55,56 TRY 55.556.645,30Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 100 Yok İşlem GörüyorDiğer HususlarAçıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040922BIST