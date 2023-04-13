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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2023 14:05
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAYRETTİN ÇAYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 01.01.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı,Sarkuysan A.Ş. Tüzel kişi Temsilciliği Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 2.7 Bağımsız Üye Değil YOKTUR
SEVGÜR ARSLANPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 17.04.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye Değil YOKTUR
ÜMİT ULUÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.04.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet 0 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
METİN YARAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Hayır 0 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ
TOLGA EDİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Hayır 0 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ
HASAN TAHSİN TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 19.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektör Firmada Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=2&YAID=8 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) , Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
TUNCAY YILDIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.03.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/yeni-donem-yonetim-kurulu-ve-bagimsiz-yonetim-kurulu-adaylari Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye), Denetim Komitesi (üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137496


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