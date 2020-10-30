***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2020Karar Sayısı2020/32Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II -14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet raporu ile ilgili olarak, a) Şirketimizin 30/09/2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çevresinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.30.10.2020 Saygılarımızla,DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.Hasan Tahsin TUĞRUL Mustafa Kenan SELÇUKBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiEmre GİRAY Osman Okan YAZICIGenel Müdür Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885109BIST