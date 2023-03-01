***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik şablonu ekte .pdf formatında yer almaktadır.Kamuoyuna sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118716BIST