***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine istinaden Şirketimiz bünyesinde kurulu komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.a) Kurumsal Yönetim KomitesiSayın Mustafa Kenan SELÇUK - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Metin YARAŞ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Tolga EDİZ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Osman Okan YAZICI - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Maddesine göre Komite Üyesi) - Muhasebe Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisib) Riskin Erken Saptanması KomitesiSayın Hasan Tahsin TUĞRUL - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Mustafa Kenan SELÇUK - Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Ümit ULUÇAM - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesic) Denetimden Sorumlu KomiteSayın Hasan Tahsin TUĞRUL - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Mustafa Kenan SELÇUK - Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020154BIST