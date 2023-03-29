***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2023 19:20
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine istinaden Şirketimiz bünyesinde kurulu komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Metin YARAŞ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Tolga EDİZ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Osman Okan YAZICI - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Maddesine göre Komite Üyesi) Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Ümit ULUÇAM - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
c) Denetimden Sorumlu Komite
Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129567
BIST