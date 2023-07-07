***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak 901555 No'lu SPL Düzey 2 Lisansına sahip Sayın Demet TAŞKIN'ın atanmasına karar verilmiştir.Bu karar ile birlikte Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri aşağıdaki şekildedir.Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Metin YARAŞ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Tolga EDİZ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Demet TAŞKIN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167228BIST