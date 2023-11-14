***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.11.2023 13:49
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sayın Bünyamin YILMAZ'ın yerine Sayın Demet TAŞKIN'nın atanmasına karar verilmiştir.
Bu karar ile birlikte Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri aşağıdaki şekildedir.
Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Metin YARAŞ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Tolga EDİZ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Demet TAŞKIN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217780
BIST