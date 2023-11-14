***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Sayın Bünyamin YILMAZ'ın yerine Sayın Demet TAŞKIN'nın atanmasına karar verilmiştir.Bu karar ile birlikte Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri aşağıdaki şekildedir.Sayın Tuncay YILDIRAN - Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Metin YARAŞ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Tolga EDİZ - Komite Üyesi - Yönetim Kurulu ÜyesiSayın Demet TAŞKIN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217780BIST