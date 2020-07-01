***DMSAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
01.07.2020 11:40
***DMSAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
01/07/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere DMSAS.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (01/07/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853690
BIST
13:46115.797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -728,04
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:466,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:467,6815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6799
13:46392,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 392,55
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.259.599
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.005.183
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|188.772.267
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.772.002
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,26
|31.914.714
|% -4,92
|
|GLRYH
|13,40
|9.221.792
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.063.171
|% -0,31
|
|ASELS
|32,84
|981.118.491
|% 1,11
|
|THYAO
|12,28
|775.457.566
|% -1,92
|
|GARAN
|8,34
|758.447.001
|% -1,42
|
|ODAS
|2,59
|718.880.999
|% 4,44
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.063.171
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|682.116.382
|% -1,46
|
|ODAS
|2,59
|718.880.999
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,51
|322.983.314
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,20
|413.831.851
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4814
|8,5239
|% 0,08
|
|Frank
|7,2041
|7,2475
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,40
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.650
|25,00
|
|Tam
|2.622
|2.635
|10,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,03
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|1,01
|