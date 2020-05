***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









uluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **DMSAS 1 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 1.659,000DMSAS 2 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 131.467,000DMSAS 3 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 82.390,000DMSAS 4 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 97.958,000DMSAS 5 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 593.142,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842298BIST