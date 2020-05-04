***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.05.2020 17:04
uluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DMSAS 1 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 1.659,000
DMSAS 2 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 131.467,000
DMSAS 3 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 82.390,000
DMSAS 4 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 97.958,000
DMSAS 5 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 593.142,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842298
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0510
En Düşük
6,9956
18:057,7001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,91
|Açılış
|: 386,43
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7268
|8,7706
|% -0,04
|
|Frank
|7,2685
|7,3123
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8700
|1,8794
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|4,60
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|14,00
|
|Tam
|2.546
|2.590
|14,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,10
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-0,08
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
-
17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
-
17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem