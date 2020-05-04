GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

04.05.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER


uluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DMSAS 1 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 1.659,000
DMSAS 2 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E GÜRBÜZ BILGIOGLU 131.467,000
DMSAS 3 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 82.390,000
DMSAS 4 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 97.958,000
DMSAS 5 DEMISAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERI SANAYII A.S. E SONER POLAT 593.142,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842298


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  -2,24% |  -2.267,87
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.306
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7268 8,7706 % -0,04  
Frank 7,2685 7,3123 % 0,10  
Riyal 1,8700 1,8794 % 0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 4,60  
Altın Gr. 386 386 2,35  
Cumhuriyet 2.470 2.528 14,00  
Tam 2.546 2.590 14,40  
Yarım 1.235 1.266 7,10  
Çeyrek 619 633 3,50  
Gümüş.Ons 14,82 14,85 -0,15  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,36 26,36 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru