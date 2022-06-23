***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
23.06.2022 09:23
***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.'nin 21.06.2022 tarihinde başayan % 90,47619 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 23.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038827
BIST
10:282.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:2817,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0171
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:2818,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:281.019,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.019,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:28
|MAKIM
|15,56
|70.421.505
|% 9,96
|
|RTALB
|14,80
|25.184.816
|% 6,55
|
|ACSEL
|52,50
|9.479.582
|% 5,63
|
|LIDFA
|14,00
|1.656.326
|% 4,95
|
|BASCM
|3,35
|41.935
|% 4,69
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ETYAT
|3,04
|451.460
|% -4,10
|
|THYAO
|51,20
|697.584.895
|% 1,29
|
|ASELS
|24,32
|480.612.404
|% 4,38
|
|SASA
|44,78
|163.472.947
|% -0,27
|
|EREGL
|27,54
|161.176.073
|% -0,15
|
|SISE
|21,60
|160.306.818
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,57
|89.618.742
|% -0,77
|
|ODAS
|3,27
|109.598.902
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,79
|110.391.310
|% -1,03
|
|ASELS
|24,32
|480.612.404
|% 4,38
|
|TSKB
|2,18
|43.378.272
|% 0,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3651
|17,3696
|% 0,10
|
|Euro
|18,2805
|18,2999
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2304
|21,3368
|% 0,20
|
|Frank
|18,0283
|18,1369
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6144
|4,6376
|% 0,19
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.754
|6.859
|-3,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,76
|