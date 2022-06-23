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***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

23.06.2022 09:23
***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.'nin 21.06.2022  tarihinde başayan % 90,47619 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 23.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038827


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