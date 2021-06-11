***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.950.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK-1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 Deniz FK Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942035BIST