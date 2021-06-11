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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.06.2021 18:36



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 Deniz FK Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942035


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