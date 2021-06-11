***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.06.2021 18:36
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 Deniz FK Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942035
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
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|Önceki Kapanış
|: 1.457
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1.464
En Düşük
1.455
18:058,3781
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,2851
18:0510,1388
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
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516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3652
|8,3781
|% -0,59
|
|Euro
|10,1203
|10,1388
|% -1,35
|
|Sterlin
|11,7684
|11,8274
|% -1,21
|
|Frank
|9,2727
|9,3286
|% -1,17
|
|Riyal
|2,2255
|2,2367
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-18,74
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,96
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|