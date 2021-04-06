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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2021 17:10



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK62134 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62134
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 248.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021
2 01.06.2021 31.05.2021 01.06.2021
3 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK62134 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO İHRACI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923895


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NTGAZ 12,43 502.607 % 10,00  
TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
MTRKS 30,80 217.540 % 10,00  
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Dolar 8,1383 8,1428 % 0,50  
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Sterlin 11,2492 11,3056 % 0,20  
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Riyal 2,1653 2,1761 % 0,59  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 15,60  
Altın Gr. 457 457 7,13  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,20 25,25 0,34  
Gümüş Gr. 6,61 6,61 0,13  
B. Petrol 63,91 63,91 1,76  
Seans Raporu 18:05
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