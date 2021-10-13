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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2021 17:56



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK22211
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.11.2021 23.11.2021 24.11.2021
2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022
3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK22211 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970400


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KTSKR 33,00 35.570.843 % 7,00  
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Riyal 2,4115 2,4236 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 34,00  
Altın Gr. 523 523 11,61  
Cumhuriyet 3.453 3.505 58,00  
Tam 3.434 3.520 56,44  
Yarım 1.660 1.703 27,30  
Çeyrek 832 851 13,65  
Gümüş.Ons 23,15 23,19 0,60  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,20  
B. Petrol 83,36 83,36 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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