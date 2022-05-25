***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 17:43
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 316.999.840,82 TRY 316.999.840,82 TRY 99,999949785 İşlem Görmüyor
Nama 62,08 TRY 62,08 TRY 0,000019584 İşlem Görmüyor
Nama 95,10 TRY 95,10 TRY 0,00003 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZBANK A.Ş. 316.999.840,82 TRY 99,999949785
ALİ MURAT DİZDAR 62,08 TRY 0,000019584
DERYA KUMRU 95,10 TRY 0,00003
TANJU KAYA 1 TRY 0,000000315
MEHMET AYDOĞDU 1 TRY 0,000000315
TOPLAM 317000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032440
BIST
17:512.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 43,26
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:5116,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3155
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:5117,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2215
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:51974,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,42
|Açılış
|: 974,66
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DAGHL
|27,06
|5.266.263
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.490.829
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.003.167
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.874.044
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|54.207.974
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.984.547
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.876.681
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,55
|124.501.323
|% -9,46
|
|SELVA
|8,57
|36.160.925
|% -8,83
|
|DOGUB
|4,37
|28.876.549
|% -8,00
|
|THYAO
|42,54
|3.177.993.965
|% 0,90
|
|SISE
|20,80
|2.865.652.525
|% 4,94
|
|GARAN
|14,81
|2.362.456.163
|% 0,01
|
|ASELS
|23,66
|1.524.744.337
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,10
|1.317.677.003
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,52
|1.254.791.778
|% 3,20
|
|HALKB
|5,66
|1.266.308.192
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,61
|577.111.644
|% 1,95
|
|VAKBN
|4,17
|824.326.113
|% 5,04
|
|GARAN
|14,81
|2.362.456.163
|% 0,01
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3822
|16,3913
|% 1,96
|
|Euro
|17,4966
|17,5181
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,4910
|20,5938
|% 1,85
|
|Frank
|16,9474
|17,0495
|% 1,53
|
|Riyal
|4,3541
|4,3759
|% 1,75
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,98
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem