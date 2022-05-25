Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2022 17:43
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 316.999.840,82 TRY 316.999.840,82 TRY 99,999949785 İşlem Görmüyor
Nama 62,08 TRY 62,08 TRY 0,000019584 İşlem Görmüyor
Nama 95,10 TRY 95,10 TRY 0,00003 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZBANK A.Ş. 316.999.840,82 TRY 99,999949785
ALİ MURAT DİZDAR 62,08 TRY 0,000019584
DERYA KUMRU 95,10 TRY 0,00003
TANJU KAYA 1 TRY 0,000000315
MEHMET AYDOĞDU 1 TRY 0,000000315
TOPLAM 317000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032440


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:512.418
Değişim :  1,82% |  43,26
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 5.266.263 % 10,00  
ARCLK 74,40 540.490.829 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.003.167 % 9,97  
MZHLD 57,45 10.874.044 % 9,95  
ALKA 39,34 54.207.974 % 9,95  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Dolar 16,3822 16,3913 % 1,96  
Euro 17,4966 17,5181 % 1,28  
Sterlin 20,4910 20,5938 % 1,85  
Frank 16,9474 17,0495 % 1,53  
Riyal 4,3541 4,3759 % 1,75  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -16,01  
Altın Gr. 973 973 6,84  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 -0,19  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,09  
B. Petrol 112 112 0,98  
Seans Raporu 17:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru