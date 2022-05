***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 316.999.840,82 TRY 316.999.840,82 TRY 99,999949785 İşlem GörmüyorNama 62,08 TRY 62,08 TRY 0,000019584 İşlem GörmüyorNama 95,10 TRY 95,10 TRY 0,00003 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 1 TRY 0,000000315 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DENİZBANK A.Ş. 316.999.840,82 TRY 99,999949785ALİ MURAT DİZDAR 62,08 TRY 0,000019584DERYA KUMRU 95,10 TRY 0,00003TANJU KAYA 1 TRY 0,000000315MEHMET AYDOĞDU 1 TRY 0,000000315TOPLAM 317000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032440BIST