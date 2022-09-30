***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.09.2022 15:20
arınca, 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM XHARZ 03/10/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066331
BIST
16:413.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 10,07
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:4118,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
16:4118,1140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
16:41993,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,12
|Açılış
|: 993,04
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BFREN
|1.529,40
|49.965.464
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.885.737
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|479.716.584
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|PENTA
|388,70
|21.845.984
|% -5,08
|
|ELITE
|25,76
|30.074.643
|% -4,52
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|THYAO
|68,75
|2.488.214.768
|% 0,22
|
|SASA
|69,20
|2.109.035.785
|% 5,09
|
|ASELS
|29,34
|1.578.603.520
|% -1,87
|
|ALARK
|56,90
|1.522.001.697
|% 1,07
|
|ISGYO
|6,11
|2.505.062.281
|% -8,12
|
|EKGYO
|3,84
|1.264.737.115
|% 0,52
|
|TSKB
|2,45
|437.137.967
|% -2,39
|
|ODAS
|6,19
|1.088.586.270
|% 4,21
|
|YKBNK
|7,17
|1.211.456.017
|% 1,99
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5232
|18,5335
|% 0,15
|
|Euro
|18,1102
|18,1211
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4736
|20,5763
|% -0,17
|
|Frank
|18,8230
|18,9364
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9174
|4,9421
|% 0,18
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|8,33
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.679
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.250
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|-1,10
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ASELS, TUPRS
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 01 artarak (% 0.61 ) 2, 812
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, ARASE, UZERB, BFREN, ZOREN
-
16:53
AVHOL, CANTE, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
YONGA, ISGYO, ELITE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında