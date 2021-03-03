***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen payların 532.000 TL nominal değerli kısmının 02/02/2021 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 04/03/2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 26.875.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914872BIST