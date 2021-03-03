***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
03.03.2021 17:48
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen payların 532.000 TL nominal değerli kısmının 02/02/2021 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 04/03/2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 26.875.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914872
BIST
17:581.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:587,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:588,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:58408,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,77
|Açılış
|: 408,40
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.756.866
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.695.285
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.415.059
|% 10,00
|
|KSTUR
|387,40
|2.590.141
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|36.301.767
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|490.362
|% -9,93
|
|SEKFK
|11,82
|173.109.467
|% -8,94
|
|THYAO
|14,99
|3.902.957.743
|% 1,22
|
|PETKM
|5,75
|2.067.171.525
|% 3,79
|
|KRDMD
|7,07
|1.828.568.837
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.788.865.445
|% 0,43
|
|SISE
|7,65
|1.498.375.503
|% -1,03
|
|PETKM
|5,75
|2.067.171.525
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,43
|742.458.341
|% 0,41
|
|THYAO
|14,99
|3.902.957.743
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,07
|1.828.568.837
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,34
|772.920.730
|% 3,41
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4218
|7,4274
|% 0,91
|
|Euro
|8,9494
|8,9577
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,3271
|10,3789
|% 0,79
|
|Frank
|8,0553
|8,1038
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9727
|1,9826
|% 0,86
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
17:58
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