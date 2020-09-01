***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2020 20:01
***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/08/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
8.700.000
Baz Fiyat (TL)
3,52
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/09/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
27-28/08/2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 24.700.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payları 03/09/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) "DNISI.E" kodu ile, 3,52 TL/pay baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872784
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3782
En Düşük
7,3225
18:058,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05466,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,71
|Açılış
|: 466,55
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3620
|7,3683
|% 0,30
|
|Euro
|8,7701
|8,7840
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,8280
|9,8773
|% 0,37
|
|Frank
|8,0677
|8,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|3,19
|
|Altın Gr.
|466
|467
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,28
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|45,72
|45,72
|0,44
|