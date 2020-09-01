***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi31/08/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)8.700.000Baz Fiyat (TL)3,52İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih03/09/2020Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi27-28/08/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 24.700.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payları 03/09/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) "DNISI.E" kodu ile, 3,52 TL/pay baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872784BIST