***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 15:26
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901867
BIST
16:431.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:437,4301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:439,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:43443,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,07
|Açılış
|: 443,93
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.559.535
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|38.489.402
|% -9,97
|
|RODRG
|16,00
|13.453.454
|% -7,99
|
|FENER
|40,00
|552.818.002
|% -7,62
|
|THYAO
|13,10
|2.140.317.114
|% 1,87
|
|SISE
|7,78
|1.843.040.286
|% 1,83
|
|DOHOL
|3,81
|1.635.006.454
|% 8,24
|
|OTKAR
|440,50
|1.291.628.892
|% 7,47
|
|TCELL
|17,09
|1.233.751.709
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.635.006.454
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,44
|882.880.040
|% -0,41
|
|TSKB
|1,88
|669.220.499
|% -1,05
|
|SISE
|7,78
|1.843.040.286
|% 1,83
|
|ZOREN
|3,06
|682.231.612
|% 3,38
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4248
|7,4312
|% -0,31
|
|Euro
|9,0341
|9,0433
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,1364
|10,1873
|% -0,20
|
|Frank
|8,3328
|8,3830
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% -0,36
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.928
|3.003
|-4,38
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,12
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|
Seans Raporu
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