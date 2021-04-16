***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 17:03
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928839
BIST
16:481.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:488,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:489,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:48461,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,89
|Açılış
|: 461,18
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VERTU
|27,36
|49.162.075
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|191.460.266
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,29
|10.789.317
|% -48,03
|
|SAMAT
|5,22
|111.645.936
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.994.914
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.050.803
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|EREGL
|18,14
|1.161.176.168
|% 0,61
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
|
|PETKM
|6,36
|493.717.698
|% -0,78
|
|FROTO
|182,90
|456.582.723
|% 2,87
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
|
|EKGYO
|1,87
|314.731.084
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,17
|361.554.519
|% -1,81
|
|TSKB
|1,31
|122.797.422
|% -2,24
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0702
|8,0755
|% 0,85
|
|Euro
|9,6734
|9,6794
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1154
|11,1711
|% 0,99
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1477
|2,1585
|% 0,86
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,43
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,12
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|0,03
|