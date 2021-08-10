***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 12:55
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956842
BIST
14:121.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.437
En Düşük
1.426
14:128,6061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:1210,1014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0598
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0849
14:12479,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,03
|Açılış
|: 479,16
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KARYE
|11,88
|92.676.654
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.754
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|17.185.229
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.510.912
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|52.413.714
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.876.493
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|115.709.664
|% -9,80
|
|SNGYO
|4,15
|42.706.442
|% -9,78
|
|MRSHL
|243,30
|3.191.186
|% -8,36
|
|SISE
|8,42
|870.935.346
|% 2,93
|
|EREGL
|19,75
|854.912.579
|% -3,75
|
|GENIL
|15,38
|745.700.880
|% 7,55
|
|GARAN
|9,09
|588.481.040
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|487.817.396
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,49
|275.488.797
|% 2,05
|
|SISE
|8,42
|870.935.346
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,87
|145.016.193
|% 0,54
|
|GARAN
|9,09
|588.481.040
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|487.817.396
|% -0,88
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6042
|8,6061
|% -0,37
|
|Euro
|10,0950
|10,1014
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,9174
|11,9772
|% -0,02
|
|Frank
|9,3163
|9,3725
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% -0,13
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-17,97
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-8,69
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|0,98
|