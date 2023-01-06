***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 11:10
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094892
BIST
13:595.236
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 119,56
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5918,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5919,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0363
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:591.108,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.108,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:59
|HKTM
|61,65
|59.606.720
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.214.563
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.083.377
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|RALYH
|32,72
|13.454.117
|% -5,16
|
|OTTO
|95,00
|141.352
|% -5,00
|
|EYGYO
|19,61
|476.485.498
|% -4,90
|
|ENJSA
|32,44
|1.005.358.704
|% 0,31
|
|ODAS
|9,78
|665.407.603
|% 0,10
|
|GESAN
|204,50
|664.121.526
|% -1,26
|
|AHGAZ
|92,50
|480.430.942
|% 8,00
|
|EYGYO
|19,61
|476.485.498
|% -4,90
|
|EYGYO
|19,61
|476.485.498
|% -4,90
|
|SEGYO
|2,55
|50.914.481
|% 0,00
|
|PRDGS
|7,95
|117.777.123
|% 1,27
|
|PLTUR
|12,49
|178.013.156
|% 3,14
|
|KLSYN
|3,35
|43.174.415
|% -2,05
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7675
|% 0,02
|
|Euro
|19,7172
|19,7281
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,1909
|22,3022
|% -0,44
|
|Frank
|19,8977
|20,0176
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9780
|5,0029
|% 0,02
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|0,45
|