***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101741
BIST
11:425.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 36,18
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:4218,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:4220,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:421.151,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.151,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ONCSM
|37,40
|5.154.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|20.375.233
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.413.112
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,06
|1.704.866.568
|% -5,29
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,60
|112.400.313
|% -4,96
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|56,55
|2.812.813.802
|% 1,16
|
|EREGL
|40,32
|2.553.560.680
|% 1,87
|
|THYAO
|135,40
|2.322.696.468
|% -0,29
|
|KRDMD
|18,59
|2.211.533.549
|% -1,64
|
|EKGYO
|8,06
|1.704.866.568
|% -5,29
|
|EKGYO
|8,06
|1.704.866.568
|% -5,29
|
|YKBNK
|9,23
|1.083.133.842
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,59
|2.211.533.549
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,64
|197.433.192
|% 0,00
|
|EREGL
|40,32
|2.553.560.680
|% 1,87
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7927
|% 0,05
|
|Euro
|20,3967
|20,4004
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,9227
|23,0377
|% 0,23
|
|Frank
|20,1511
|20,2725
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|5,59
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.787
|7.844
|34,00
|
|Yarım
|3.791
|3.838
|16,00
|
|Çeyrek
|1.902
|1.919
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|0,28
|
Seans Raporu
11:42
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