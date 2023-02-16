***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:11
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113821
BIST
10:115.133
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 182,06
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:1118,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:1120,2198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0616
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:111.114,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.114,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OYAKC
|30,14
|168.199.577
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|9.358.222
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|2.036.138
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|1.987.346
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|290.820.694
|% 9,98
|
|PRZMA
|8,98
|511.802
|% -6,46
|
|MACKO
|62,00
|87.350.912
|% -5,92
|
|AGESA
|27,86
|11.013.352
|% -5,04
|
|FLAP
|10,40
|18.297.699
|% -4,94
|
|VKING
|38,10
|799.161
|% -4,85
|
|THYAO
|146,30
|1.454.027.788
|% 4,57
|
|EREGL
|43,00
|841.687.489
|% 4,07
|
|SISE
|44,60
|512.043.736
|% 4,45
|
|KCHOL
|77,95
|494.548.680
|% 2,84
|
|SAHOL
|41,72
|485.675.519
|% 2,15
|
|EKGYO
|7,59
|272.918.814
|% 5,42
|
|YKBNK
|9,37
|272.808.247
|% 4,81
|
|AKBNK
|16,77
|417.789.110
|% 3,71
|
|KRDMD
|19,12
|454.788.090
|% 9,32
|
|EREGL
|43,00
|841.687.489
|% 4,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8463
|18,8570
|% 0,05
|
|Euro
|20,2105
|20,2198
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6206
|22,7340
|% 0,06
|
|Frank
|20,3518
|20,4744
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0078
|5,0329
|% -0,03
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,46
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.568
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.697
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,98
|85,98
|0,60
|