***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 10:10
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250691
BIST
'
10:109.248
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,59
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.239
En Yüksek
9.277
10:1030,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0501
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:1033,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0267
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:102.006,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,71
|Açılış
|: 2.005,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.006,74
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DOBUR
|108,10
|51.984.657
|% 9,97
|
|UFUK
|198,60
|2.487.862
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|57.308.668
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|27.756.898
|% 9,94
|
|CMENT
|393,00
|1.573.572
|% 9,70
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|ETYAT
|16,72
|6.427.414
|% -6,96
|
|KARYE
|55,90
|32.338.041
|% -6,05
|
|AKENR
|5,11
|102.093.451
|% -4,84
|
|CASA
|100,00
|470.300
|% -4,76
|
|MIATK
|65,55
|1.424.213.121
|% 4,71
|
|THYAO
|279,75
|1.035.239.400
|% 0,45
|
|EREGL
|48,70
|839.190.083
|% 0,79
|
|TUPRS
|173,50
|749.825.111
|% 0,29
|
|GUBRF
|204,10
|513.448.973
|% 3,24
|
|ZOREN
|6,12
|339.134.573
|% 0,66
|
|EKGYO
|10,76
|388.033.415
|% 2,28
|
|MIATK
|65,55
|1.424.213.121
|% 4,71
|
|YKBNK
|24,08
|446.282.385
|% 1,18
|
|AKENR
|5,11
|102.093.451
|% -4,84
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8820
|30,8902
|% 0,16
|
|Euro
|33,2976
|33,3093
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,7703
|38,9648
|% 0,10
|
|Frank
|34,8340
|35,0438
|% 0,08
|
|Riyal
|8,2110
|8,2522
|% 0,16
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|898,05
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,29
|949,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,47
|83,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,54
|2.022,90
|% 0,66
|