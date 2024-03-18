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***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

18.03.2024 16:17
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259809


BIST
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BRKVY 199,80 38.003.042 % 9,96  
PSDTC 101,10 17.813.375 % 9,95  
PSDTC 101,10 17.813.375 % 9,95  
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Dolar 32,2981 32,3041 % 0,55  
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Paladyum 1.064,13 1.066,02 % 0,66  
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Altın Ons 2.156,65 2.157,01 % 0,66  
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