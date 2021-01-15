***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.01.2021 15:43
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020, 28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.maddenin eklenmesine yönelik tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902603
BIST
15:571.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
15:577,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:579,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:57441,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,25
|Açılış
|: 441,78
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.961.435
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.851.584
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,20
|1.571.664.069
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.305.185.620
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,47
|1.326.650.159
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,48
|1.174.314.907
|% -4,13
|
|SISE
|7,83
|2.404.101.047
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|462.563.902
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.140.639
|% -1,07
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4389
|7,4438
|% 1,13
|
|Euro
|9,0160
|9,0214
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 0,28
|
|Frank
|8,3260
|8,3761
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,83
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|2,21
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,80
|
Seans Raporu
15:55
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16:11CRFSA
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 867 adet işlem
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16:09DOHOL
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 681, 545 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT