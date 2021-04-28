***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2021 18:39
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020, 28.12.2020, 15.01.2021, 08.02.2021, 22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.04.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı 27.04.2021 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931957
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