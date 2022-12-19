***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirket'in 80.000.000 (seksenmilyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.300.000.000 (Birmilyarüçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,2. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticameleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088468BIST