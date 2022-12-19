***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.12.2022 17:37
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirket'in 80.000.000 (seksenmilyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.300.000.000 (Birmilyarüçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
2. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticameleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088468
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.072,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6437
|18,6486
|% -0,02
|
|Euro
|19,7993
|19,8107
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6243
|22,7377
|% 0,04
|
|Frank
|19,9767
|20,0970
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.239
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.505
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem