***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.01.2023 17:51
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin 80.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 700.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100454
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 4.988
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5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7809
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6923
17:2220,2267
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|Açılış
|: 1.131,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
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1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.252.235.271
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.602.322.899
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.439.046.338
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.428.487.354
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7801
|% 0,03
|
|Euro
|20,2197
|20,2330
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,7005
|22,8144
|% -0,20
|
|Frank
|20,1405
|20,2618
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9836
|5,0085
|% -0,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
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