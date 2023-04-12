***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2023 17:48
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022, 11.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 80.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 10.04.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136988
BIST
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|ZRGYO
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|% 10,00
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|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
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|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
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|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
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|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
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|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
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|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
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|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
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|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
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|AVHOL
|15,82
|74.987.001
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|THYAO
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|5.291.064.638
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|EREGL
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|3.079.691.436
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|ISCTR
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|AKBNK
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|2.776.626.000
|% 2,46
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|ASELS
|55,05
|2.689.384.395
|% 2,90
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|ISCTR
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|2.874.784.345
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|ZOREN
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|1.114.326.837
|% -6,72
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|EKGYO
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|1.455.680.401
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|1.968.017.363
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|SKBNK
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|402.125.785
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|18:05
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|Dolar
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|19,3164
|% 0,17
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|Euro
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|Sterlin
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|24,1072
|% 0,34
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|Frank
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|21,5635
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|Riyal
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|% 0,09
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|4,82
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|1.246
|1.246
|2,73
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|Cumhuriyet
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|8.642
|27,00
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|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
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|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
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|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
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|15,66
|0,11
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