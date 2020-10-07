***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.10.2020 11:55
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirkete ait güncel esas sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/09/2020 02/10/2020 10173
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879009
BIST
13:131.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:137,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:139,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:13476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,04
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:11
|VKING
|6,71
|3.887.944
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.857.166
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.717.142
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.014.334.551
|% -1,13
|
|ODAS
|3,42
|995.430.344
|% 4,59
|
|ASELS
|18,61
|481.469.619
|% 0,38
|
|SISE
|6,84
|365.002.932
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,71
|339.169.541
|% 1,88
|
|ODAS
|3,42
|995.430.344
|% 4,59
|
|GARAN
|7,03
|1.014.334.551
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,71
|339.169.541
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,91
|235.454.037
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|114.326.107
|% 8,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8526
|7,8564
|% 0,75
|
|Euro
|9,2332
|9,2376
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,0909
|10,1415
|% 0,84
|
|Frank
|8,5206
|8,5719
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% 0,72
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,81
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,74
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|