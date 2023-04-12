***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2023 17:56
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/04/2023 12/04/2023 10810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136993
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1817
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.246,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.384.395
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.017.363
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3083
|19,3164
|% 0,17
|
|Euro
|21,2101
|21,2182
|% 0,91
|
|Sterlin
|23,9869
|24,1072
|% 0,34
|
|Frank
|21,4344
|21,5635
|% 0,72
|
|Riyal
|5,1330
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
|
|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
|