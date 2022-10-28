***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 19:20
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 8.613.135 -8.613.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Dönem Karı (Zararı)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 15.593.208 116.149.365 116.149.365
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Transferler
30 52.943.750 -35.410.743 1.437.214 14.718.349 -33.688.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 75.119.010 38.540.627 113.659.637 113.659.637
Dönem Karı (Zararı)
30 38.540.627 38.540.627 38.540.627
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -18.550 -18.550 -18.550
Dönem Sonu Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 114.030.614 -39.247 3.510.112 37.981.444 38.540.627 282.013.972 282.013.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.420.528 -1.412.925
Dönem Karı (Zararı)
38.540.627 15.593.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 38.540.627 15.593.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.437.175 -1.773.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 5.267.316 1.511.556
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 34.095 1.265
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.095 1.265
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.716.065 339.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.692.393 339.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 23.672 150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34, 37 3.413.375 -1.171.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -6.921.129 -2.505.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 10.372.870 1.228.336
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 780.467 725.078
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -818.833 -619.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.006.324 -2.453.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.279.482 -15.433.723
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -63.784.616 6.658.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -16.746.394 -9.709.206
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -767 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.745.627 -9.709.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -228.008 1.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -228.008 1.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -15.456.325 -1.893.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 4.295.425 -16.987.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 2.013.533 3.805.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -39.489 -29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.053.022 3.834.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 861.697 318.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -577.662 18.331
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -577.662 18.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.611.334 2.101.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 731.534 253.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 731.534 253.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.301.680 -1.613.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -188.309 -92.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.069.461 293.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.210.113 -3.071.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.210.113 -3.071.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.202.410 -3.071.347
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.703 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.753.324 17.822.659
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.526.755
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.526.755
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0 1.725.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 97.111.933 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 97.111.933 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.772.065 -4.051.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.772.065 -4.051.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -134.803 -241.286
Ödenen Temettüler
30 0 -2.469.341
Ödenen Faiz
37 -10.372.870 -1.228.336
Alınan Faiz
37 6.921.129 2.561.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.122.683 13.338.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.122.683 13.338.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.494.439 31.950.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.617.122 45.289.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 54.617.122 44.494.439
Finansal Yatırımlar
47 71.230.387 7.445.771
Ticari Alacaklar
7 45.792.689 29.860.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.146 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.791.543 29.860.478
Diğer Alacaklar
9 239.563 11.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 239.563 11.555
Stoklar
10 27.194.234 11.756.459
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.827.364 9.122.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.827.364 9.122.789
Diğer Dönen Varlıklar
29 576.046 1.307.580
ARA TOPLAM
204.477.405 103.999.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14 216.890.479 94.506.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 553.732 1.397.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.453.177 95.910.011
TOPLAM VARLIKLAR
421.930.582 199.909.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 75.162.801 260.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 75.162.801 260.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 2.748.914 6.063.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 606.684 592.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.142.230 5.471.061
Ticari Borçlar
7 13.536.248 12.341.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 39.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.536.248 12.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.540.300 678.603
Diğer Borçlar
9 120.939 698.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 120.939 698.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.127.649 2.516.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.127.649 2.516.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.957.940 1.888.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 398.883 187.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 291.088 103.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 107.795 84.123
ARA TOPLAM
101.593.674 24.635.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.593.674 24.635.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 24.007.200 3.254.641
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 63.680 820.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 23.943.520 2.434.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.875.021 1.558.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.875.021 1.558.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 11.440.715 2.087.835
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.322.936 6.900.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.916.610 31.536.576
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
282.013.972 168.372.885
Ödenmiş Sermaye
30 79.818.750 26.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.171.672 43.600.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 113.991.367 38.872.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 113.991.367 38.872.357
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 114.030.614 38.911.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.510.112 2.072.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 37.981.444 23.263.095
Net Dönem Karı veya Zararı
30 38.540.627 33.688.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.013.972 168.372.885
TOPLAM KAYNAKLAR
421.930.582 199.909.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 146.475.435 72.577.115 54.085.136 23.793.443
Satışların Maliyeti
28,31 -109.288.383 -58.263.802 -41.209.027 -19.599.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169
BRÜT KAR (ZARAR)
37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.254.142 -1.803.326 -1.841.390 -466.515
Pazarlama Giderleri
28 -5.973.674 -4.107.986 -2.406.928 -1.676.301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 0 -185.603 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.789.858 3.120.938 4.389.282 665.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.328.154 -3.457.277 -352.629 -463.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.420.940 7.880.059 12.664.444 2.253.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 911.408 27.869 226.737 25.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -818.214 -13.026 -818.214 -215
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 48.939 -29.359 264.508 28.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.563.073 7.865.543 12.337.475 2.306.890
Finansman Gelirleri
37 25.166.896 11.054.946 6.136.452 1.271.946
Finansman Giderleri
37 -10.832.395 -1.788.200 -5.070.858 -499.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.897.574 17.132.289 13.403.069 3.079.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.356.947 -1.539.081 -959.738 1.960.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.350.624 -3.992.732 -3.022.387 -380.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.006.323 2.453.651 2.062.649 2.340.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,48000000 0,58000000 0,16000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,46000000 0,58000000 0,30000000 0,19000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.119.010 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 83.465.567