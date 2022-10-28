***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 8.613.135 -8.613.135Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 15.593.208 15.593.208 15.593.208Dönem Karı (Zararı)30 15.593.208 15.593.208 15.593.208Sermaye Arttırımı30 1.725.000 1.725.000 1.725.000Kar Payları30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 15.593.208 116.149.365 116.149.365Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885Düzeltmelerden Sonraki Tutar26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885Transferler30 52.943.750 -35.410.743 1.437.214 14.718.349 -33.688.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 75.119.010 38.540.627 113.659.637 113.659.637Dönem Karı (Zararı)30 38.540.627 38.540.627 38.540.627Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -18.550 -18.550 -18.550Dönem Sonu Bakiyeler79.818.750 8.171.672 114.030.614 -39.247 3.510.112 37.981.444 38.540.627 282.013.972 282.013.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.420.528 -1.412.925Dönem Karı (Zararı)38.540.627 15.593.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 38.540.627 15.593.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.437.175 -1.773.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 5.267.316 1.511.556Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 34.095 1.265Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 34.095 1.265Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 1.716.065 339.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.692.393 339.108Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 23.672 150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34, 37 3.413.375 -1.171.478Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -6.921.129 -2.505.620Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 10.372.870 1.228.336Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 780.467 725.078Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -818.833 -619.272Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.006.324 -2.453.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.279.482 -15.433.723Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -63.784.616 6.658.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -16.746.394 -9.709.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -767 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.745.627 -9.709.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -228.008 1.530İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -228.008 1.530Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -15.456.325 -1.893.547Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 4.295.425 -16.987.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 2.013.533 3.805.141İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -39.489 -29.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.053.022 3.834.190Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 861.697 318.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -577.662 18.331İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -577.662 18.331Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.611.334 2.101.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 731.534 253.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 731.534 253.382Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.301.680 -1.613.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -188.309 -92.927Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 1.069.461 293.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.210.113 -3.071.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.210.113 -3.071.347Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.202.410 -3.071.347Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.703 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.753.324 17.822.659Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 21.526.755Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 21.526.755Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 0 1.725.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 97.111.933 0Kredilerden Nakit Girişleri47 97.111.933 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.772.065 -4.051.628Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.772.065 -4.051.628Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -134.803 -241.286Ödenen Temettüler30 0 -2.469.341Ödenen Faiz37 -10.372.870 -1.228.336Alınan Faiz37 6.921.129 2.561.495YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.122.683 13.338.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.122.683 13.338.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.494.439 31.950.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.617.122 45.289.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 54.617.122 44.494.439Finansal Yatırımlar47 71.230.387 7.445.771Ticari Alacaklar7 45.792.689 29.860.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.146 379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.791.543 29.860.478Diğer Alacaklar9 239.563 11.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 239.563 11.555Stoklar10 27.194.234 11.756.459Peşin Ödenmiş Giderler12 4.827.364 9.122.789İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.827.364 9.122.789Diğer Dönen Varlıklar29 576.046 1.307.580ARA TOPLAM204.477.405 103.999.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14 216.890.479 94.506.635Kullanım Hakkı Varlıkları20 553.732 1.397.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.966 5.487Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.966 5.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR217.453.177 95.910.011TOPLAM VARLIKLAR421.930.582 199.909.461KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 75.162.801 260.692İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 75.162.801 260.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 2.748.914 6.063.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 606.684 592.653İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.142.230 5.471.061Ticari Borçlar7 13.536.248 12.341.548İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 39.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.536.248 12.302.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.540.300 678.603Diğer Borçlar9 120.939 698.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 120.939 698.601Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.127.649 2.516.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.127.649 2.516.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.957.940 1.888.479Kısa Vadeli Karşılıklar25 398.883 187.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 291.088 103.726Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 107.795 84.123ARA TOPLAM101.593.674 24.635.801TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.593.674 24.635.801UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 24.007.200 3.254.641İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 63.680 820.625İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 23.943.520 2.434.016Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.875.021 1.558.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.875.021 1.558.299Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 11.440.715 2.087.835TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.322.936 6.900.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.916.610 31.536.576ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar282.013.972 168.372.885Ödenmiş Sermaye30 79.818.750 26.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 8.171.672 43.600.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 113.991.367 38.872.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 113.991.367 38.872.357Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 114.030.614 38.911.604Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -39.247 -39.247Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.510.112 2.072.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 37.981.444 23.263.095Net Dönem Karı veya Zararı30 38.540.627 33.688.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR282.013.972 168.372.885TOPLAM KAYNAKLAR421.930.582 199.909.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 146.475.435 72.577.115 54.085.136 23.793.443Satışların Maliyeti28,31 -109.288.383 -58.263.802 -41.209.027 -19.599.274TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169BRÜT KAR (ZARAR)37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169Genel Yönetim Giderleri28 -4.254.142 -1.803.326 -1.841.390 -466.515Pazarlama Giderleri28 -5.973.674 -4.107.986 -2.406.928 -1.676.301Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 0 -185.603 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 10.789.858 3.120.938 4.389.282 665.804Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.328.154 -3.457.277 -352.629 -463.380ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.420.940 7.880.059 12.664.444 2.253.777Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 911.408 27.869 226.737 25.222Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -818.214 -13.026 -818.214 -215TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 48.939 -29.359 264.508 28.106FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.563.073 7.865.543 12.337.475 2.306.890Finansman Gelirleri37 25.166.896 11.054.946 6.136.452 1.271.946Finansman Giderleri37 -10.832.395 -1.788.200 -5.070.858 -499.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.897.574 17.132.289 13.403.069 3.079.382Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.356.947 -1.539.081 -959.738 1.960.130Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -6.350.624 -3.992.732 -3.022.387 -380.135Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.006.323 2.453.651 2.062.649 2.340.265SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512DÖNEM KARI (ZARARI)38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,48000000 0,58000000 0,16000000 0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,46000000 0,58000000 0,30000000 0,19000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75.119.010 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 83.465.567