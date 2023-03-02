***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2023 20:11
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
4 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Özel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı_02032023.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 6 Nisan 2022 Perşembe Günü saat 10:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu adresinde gerçekleştirilecektir.
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119389
BIST