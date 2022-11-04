***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
04.11.2022 18:00
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076868
BIST
17:454.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 115,81
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:4518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:4518,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3222
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5161
En Düşük
18,1324
17:451.001,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 25,86
|Açılış
|: 1.001,27
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ISDMR
|27,96
|350.224.522
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|59.865.225
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|399.821.125
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.392.439.685
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.650.387
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|115.355.147
|% -9,92
|
|NETAS
|31,96
|159.857.139
|% -8,63
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|104,60
|10.968.493.664
|% 2,75
|
|EREGL
|33,30
|6.392.439.685
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,04
|5.305.388.841
|% 7,68
|
|TUPRS
|429,40
|4.096.041.492
|% 5,37
|
|ASELS
|35,10
|3.643.316.332
|% 1,74
|
|KRDMD
|13,04
|5.305.388.841
|% 7,68
|
|EKGYO
|4,61
|1.900.627.278
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,97
|2.764.030.518
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,23
|2.546.593.970
|% 5,37
|
|HALKB
|8,59
|1.850.749.745
|% 4,63
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6133
|% -0,01
|
|Euro
|18,4755
|18,4873
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,0050
|21,1103
|% 1,44
|
|Frank
|18,6371
|18,7494
|% 1,89
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,05
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|45,24
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|24,62
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.685
|6.753
|119,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,60
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,63
|
|B. Petrol
|98,61
|98,61
|3,94
|
Seans Raporu
17:45
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17:59XU030
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Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem