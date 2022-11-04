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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme

04.11.2022 18:00
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076868


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Tam 6.685 6.753 119,00  
Yarım 3.257 3.304 60,00  
Çeyrek 1.634 1.652 31,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,60 1,12  
Gümüş Gr. 12,28 12,29 0,63  
B. Petrol 98,61 98,61 3,94  
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