***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 79.818.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 21.370.951,95 TL'si 2022 Yılı Karından ve 18.538.423,05 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 119.728.125,00 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156082BIST