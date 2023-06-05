***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.06.2023 16:11
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 79.818.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 21.370.951,95 TL'si 2022 Yılı Karından ve 18.538.423,05 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 119.728.125,00 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156082
BIST
17:575.370
En Düşük
|Değişim
|: 4,98%
|| 254,57
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5721,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2941
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5722,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,5138
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:571.336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SASA
|63,80
|3.052.081.686
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.010.903
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.808.075
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|540.035.902
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|36.358.048
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.866.646
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|265.010.945
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|71.700.279
|% -4,02
|
|THYAO
|164,40
|12.550.658.998
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.367.234.577
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,57
|3.162.669.440
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|ISCTR
|12,61
|3.058.551.233
|% 2,85
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2508
|% 1,40
|
|Euro
|22,8706
|22,9710
|% 2,29
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında