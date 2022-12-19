***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirket'in 80.000.000 (seksen milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.300.000.000 (Birmilyarüçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,2. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088466BIST