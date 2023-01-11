***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2023 17:50
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.01.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin 80.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 700.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100453
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0692
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.131,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.131,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7788
|18,7823
|% 0,05
|
|Euro
|20,2178
|20,2243
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7128
|22,8267
|% -0,14
|
|Frank
|20,1296
|20,2508
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-6,27
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.656
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.719
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|1,45
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:57DGNMO
Yüzde -8.94 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 736 adet işlem
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : FLAP, OYLUM, VKING, PCILT, AKYHO, DYOBY, MRGYO, POLTK, BEYAZ, EYGYO