***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.04.2023 17:33
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 10.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 80.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 10.04.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136978
BIST