***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 10.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 80.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 10.04.2023 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136978BIST