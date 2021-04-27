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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

27.04.2021 18:42



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Çalışmalar devam etmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931424


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