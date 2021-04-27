***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıBulunmamaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriBulunmamaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüÇalışmalar devam etmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı İnsan Kaynakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışmalar devam etmektedir.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerÇalışmalar devam etmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931424BIST