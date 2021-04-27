***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Finansal Durum", "Üretim ve Satışlar" başlıkları altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 0 0Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 67 0 0Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931429BIST