***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTire Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 metrekare Sanayi ArsasıAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli4.950.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,1 (Şirketimiz payları 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmekte olup, söz konusu oran bu tarihten itibaren oluşan değere göre hesaplanmıştır.)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%20Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%7,7Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%22,8İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,1Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.10.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYeni projeler için fabrika binası inşa edilecek olup, satış hasılatı ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.Karşı TarafTire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/10/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTire Organize Sanayi Bölgesi'nin Arsa Satış Fiyatları ile ilgili Müteşebbis Heyet KararıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSanayi arsasının metrekare satış birim fiyatı TOSBİ Müteşebbis Heyet kararı ile belirlendiğinden Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFirmamız KAP'ta yayınlanmış olan Halka Arz izahnamesinde yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat almayı planlamış ve halka arz gelirinin %45'ini bu amaçla ayırmıştır. Planlanmış olan üretim makinaları, yeni inşa edilecek olan fabrika binasına kurulacaktır. Bu amaçla 20.000 metrekare alana sahip sanayi arsası satın alınmıştır.Taşınmaz, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de ve Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1730 Ada 11 Parsel'de bulunan Polietilen Üretim Tesisimize 50 metre mesafede olup, aralarında bir adet komşu parsel bulunmaktadır.31.10.2020 tarihine kadar tapu devir işlemlerinin tamamlanması planlanan satın alma işlemi firma özkaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu alım, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nden bir metrekaresi 247,50 TL olmak üzere toplam 4.950.000,00 TL'ye satın alınmıştır.Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883174BIST