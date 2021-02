***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, M. Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı : Pelin ÜSTÜNGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiTelefon No : 0 232 449 12 50E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.comAdı Soyadı : M. Aslı AKDAŞGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü SorumlusuTelefon No : 0 232 449 12 50E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.comAdı Soyadı : Burcu DaylarGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü GörevlisiTelefon No : 0 232 449 12 50E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.comKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907465BIST