Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2021 15:32



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli toplantısında,
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, M. Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Adı Soyadı : Pelin ÜSTÜN
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
 
Adı Soyadı : M. Aslı AKDAŞ
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
 
Adı Soyadı : Burcu Daylar
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
 
 
                                            
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907465


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:211.539
Değişim :  0,36% |  5,51
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.534  
En Yüksek
1.545 En Düşük
1.531
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.309,00 97.796.531 % 10,00  
AYEN 6,93 207.882.947 % 10,00  
UZERB 78,65 1.039.517 % 10,00  
AYCES 79,20 2.555.971 % 10,00  
VERUS 64,40 252.495.670 % 9,99  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Dolar 7,1247 7,1287 % -0,50  
Euro 8,5537 8,5606 % -0,75  
Sterlin 9,7190 9,7677 % -0,14  
Frank 7,8704 7,9178 % -0,77  
Riyal 1,8942 1,9037 % -0,44  
daha fazla
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 -17,58  
Altın Gr. 417 417 -5,33  
Cumhuriyet 2.765 2.806 -48,00  
Tam 2.751 2.823 -46,02  
Yarım 1.330 1.365 -22,25  
Çeyrek 667 683 -11,13  
Gümüş.Ons 26,51 26,55 -0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,07  
B. Petrol 58,81 58,81 0,12  
Seans Raporu 16:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru