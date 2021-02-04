***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 15:32
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere " Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, M. Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Burcu Daylar'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Pelin ÜSTÜN
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
Adı Soyadı : M. Aslı AKDAŞ
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
Adı Soyadı : Burcu Daylar
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
Telefon No : 0 232 449 12 50
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907465
BIST