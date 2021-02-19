***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 16:49
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne, kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911063
BIST
17:011.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:016,9546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:018,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:01399,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 399,04
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:59
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.487.274
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.628.332
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.915.359
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|52,80
|2.394.920.841
|% 6,02
|
|GUBRF
|82,85
|1.977.829.416
|% 8,30
|
|KOZAL
|147,60
|1.625.203.983
|% -2,96
|
|KARSN
|5,22
|1.300.239.045
|% 2,15
|
|GARAN
|9,34
|1.256.629.334
|% 0,11
|
|KARSN
|5,22
|1.300.239.045
|% 2,15
|
|PETKM
|5,26
|1.120.736.175
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|487.556.929
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,52
|840.271.150
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,49
|273.980.770
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9546
|6,9563
|% -0,12
|
|Euro
|8,4361
|8,4392
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7284
|9,7772
|% 0,14
|
|Frank
|7,7432
|7,7898
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|10,31
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.635
|2.675
|-17,00
|
|Tam
|2.625
|2.692
|-12,07
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,84
|
|Çeyrek
|636
|651
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|-0,89
|
Seans Raporu
16:59
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17:12AKSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 281, 787 adet işlem
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17:10VESTL
Yüzde 6.21 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 797, 571 adet işlem
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17:09INVEO
Yüzde 7.39 oranında artışla 177.20 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 244 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 28, 263.00 milyon TL de
-
17:08GUBRF
Yüzde 8.43 oranında artışla 82.95 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 116, 286 adet işlem