***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 17:45
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin personel sayısı dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup, 15 Ocak 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda 128 kişi olarak açıklanan personel sayısı, 17 kişi artarak 145 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923497
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,42
|Açılış
|: 450,71
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1012
|8,1040
|% -0,59
|
|Euro
|9,5756
|9,6001
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,2470
|11,3034
|% 0,06
|
|Frank
|8,6297
|8,6816
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,25
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,14
|62,14
|-2,72
|
Seans Raporu
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH