***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurul toplantısındaYönetim Kurulu Üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : Metin AKDAŞYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Göksel GÜRPINARYönetim Kurulu Üyesi : Füsun AKDAŞYönetim Kurulu Üyesi : Gürsel GÜRPINARYönetim Kurulu Üyesi : Mahmurcan Aslı AKDAŞYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ebgü Senem DEMİRKANYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Hakan SEMERCİKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930574BIST