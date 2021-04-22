***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 17:24
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı : Metin AKDAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Göksel GÜRPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Füsun AKDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi : Gürsel GÜRPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Mahmurcan Aslı AKDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ebgü Senem DEMİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Hakan SEMERCİ
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930574
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1238
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1111
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
18:05475,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,51
|Açılış
|: 475,39
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2925
|8,3029
|% 1,51
|
|Euro
|9,9618
|9,9777
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,4556
|11,5131
|% 0,83
|
|Frank
|8,9981
|9,0523
|% 1,25
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,47
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,57
|65,57
|0,25
|