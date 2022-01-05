***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









a mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Pelin Üstün görevinden ayrılmıştır.Şirketimizin 05.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 05.01.2022 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen yeterliliklere sahip Mahmurcan Aslı Akdaş'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988894BIST